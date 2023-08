Neu auf dem Wochenmarkt: Der Fisch-Truck von Nicole Ewert ist ein Hingucker

Harburg – Der Harburger Wochenmarkt hat Zuwachs bekommen - und der ist ein richtiger Hingucker: Ab sofort bietet Nicole Ewert an ihrem nagelneuen blauen Verkaufswagen im Stil der amerikanischen Food-Trucks leckere Fischspezialitäten an. Die frisch zubereiteten Leckereien gibt es beim „Dorsch-Team“ auf die Hand oder zum Mitnehmen.

Zur Auswahl stehen diverse Fischbrötchen, etwa mit Matjes oder Bismarck, Räucherfisch, Krabbensalat, Calamari, Kibbelringe und vieles mehr, wahlweise mit Kartoffelsalat oder Pommes. Nicole Ewert ist mit dem Start zufrieden: Das neue Angebot wurde von den Marktkunden gut angenommen.

Montag, Dienstag und Mittwoch ist sie seit dieser Woche auf dem Harburger Wochenmarkt auf dem Sand zu finden. Freitags steht sie vor dem Rewe Riedel in Neugraben Fischbek.

Mit dem eigenen Verkaufswagen erfüllte sich die 30-jährige Eißendorferin einen langen Traum von der Selbständigkeit. Auf dem Markt ist sie keine Unbekannte. Einige Jahre verkaufte sie Fisch & Co am Wagen der Fischhandlung Schubert. Jetzt wagte sie den Sprung in die Zukunft.

„Mit meinem eigenen Verkaufswagen möchte ich in Zukunft auch zu Festen und Festivals fahren und dort meine Spezialitäten verkaufen“, sagte Nicole Ewert gegenüber harburg-aktuell. cb