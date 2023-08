Play the Piano: In Harburg werden acht Klaviere zum Spielen für alle aufgestellt

Harburg - Es wird musikalisch in der Stadt: Im Zeitraum vom 9., bis 24. September 2023 werden im Rahmen der Aktion „play the piano!" 8 Klaviere in Harburg platziert. Der Clou an der Sache: Ob Pianist oder Laie, jeder darf – nein - soll sie spielen und ausprobieren.

Doch das ist noch nicht alles: „Wir verbinden Musik mit Kunst, denn alle Klaviere werden von lokalen und internationalen Künstlern bunt und kreativ gestaltet“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon.

Veranstaltet wird „play the piano!" vom Harburg Marketing e.V. in Kooperation mit Urban Art Institute Hamburg e.V. und Walls Can Dance, Norddeutschlands größter Freiraumgalerie für Urban Art sowie mit freundlicher Unterstützung der SAGA, HASPA, WISSENSART und dem Bezirksamt Harburg.

Die Klaviere für diese Aktion wurden allesamt gespendet und von einer Expertin auf ihren einwandfreien Zustand überprüft. Am Sonnabend, 9. September werden die Klaviere von den Künstlern an den verschiedenen Standorten bemalt. Unter anderem gehören Bernd Muss, Ralph Schwinge, das Habibi-Atelier und Bona Berlin zum künstlerischen Line-Up.

Ab Sonnabend, 9. September, sind alle Harburger aufgerufen, in die Tasten zu greifen oder das Spielen mindestens auszuprobieren. Geplant ist auch eine Kooperation mit Schulen und Kindergärten.

Ein neuntes Klavier wird, quasi als „Botschafter Harburgs“, beim Reeperbahn-Festival aufgestellt, das vom 20. Bis 23. September stattfindet.

Damit mit den Instrumenten nichts passiert, werden sie von Klavier-Paten betreut, die sich über Nacht um eine wetterfeste Abdeckung, mit eigens angefertigten Spezialplanen, und ein Sichern gegen Diebstahl kümmern werden.

Unter anderem werden die Klaviere an der TUHH, im Marktkaufcenter, im Gloria-Tunnel, dem Harburger Rathausplatz, am Kulturkran und auf dem Kanalplatz aufgestellt

In anderen Städten hat es die Aktion bereits unter dem Titel „Play me i am yours“ des Künstlers Luke Jerram bereits gegeben, in Hamburg findet diese Aktion zum ersten Mal statt. cb