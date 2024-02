Neubau am Sand: Nur noch wenige Wohnungen am Harburger Wochenmarkt sind frei

Harburg - Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist das neue Gebäude am Harburger Wochenmarkt fertig. Auch die Arbeiten im Außenbereich werden in Kürze abgeschlossen sein. In bevorzugter City-Lage entstanden 77 seniorengerechte Wohnungen. Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung, Restaurants und Freizeitaktivitäten befinden sich in direkter Umgebung.

Und wer sich noch eine der Wohnungen direkt am Harburger Wochenmarkt sichern möchte, sollte sich beeilen. Der Grund: „Es sind nur noch wenige Wohnungen frei“, so die AVW Immobilien AG.

Der Neubau am Sand wurde speziell für die Bedürfnisse älterer Menschen und Menschen mit Behinderung (G oder aG) konzipiert, und ist der perfekte Ort für alle, die im Alter ein aktives und erfülltes Leben führen möchten.

Die 77 seniorengerechten 1 bis 3,5 Zimmer Wohnungen bieten mit Ihren bodentiefen Fenstern eine lichtdurchflutete und freundliche Wohnatmosphäre.

Das Neubauobjekt besticht durch eine moderne Architektur mit Turm und interessanten Mauerwerkselementen. Durch die hochwertige Bauweise im KFW-55-Standard benötigt das Gebäude nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus und ist daher besonders umweltfreundlich.

Zusätzliche Services wie haushaltsnahe Dienstleistungen sowie Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten bietet das etablierte Pflegeunternehmen K&S, das eine Service-Stelle vor Ort für die Bewohner unterhält und ambulante Pflegedienstleistungen bereitstellt.

Ihr direkter Ansprechpartner freut sich über Ihren Anruf unter Telefon 040/790 246 0, oder Ihre Nachricht per Mail an vertrieb@avw-ag.de

Weitere Informationen und Grundrisse zu den noch freien Wohnungen finden Sie auf der Webseite „77 seniorengerechte Neubau-Mietwohnungen Harburg Am Sand“ mit einem Klick hier! cb