Die roten Räder sind da: StadtRAD-Station in Marmstorf nahm Betrieb auf

Marmstorf – Die roten Fahrräder sind da: Die StadtRAD-Station am Ernst-Bergeest-Weg hat ihren Betrieb aufgenommen. Nachdem die Station wie berichtet im November installiert wurde, dauerte es noch etwas, denn zunächst musste die Straße aufgerissen werden, um die Anschlusskabel zu verlegen.

Wo früher zwei Autos parken konnten, können ab sofort 12 Fahrräder gemietet werden. Sogar ein Lastenpedelec für schwere Transporte gehört zu dieser Station und kann ausgeliehen werden. Es sollte allerdings vor Fahrtbeginn reserviert werden. Insgesamt fielen durch die Radstation und den benachbarten Mobilitätspunkt sechs Parkplätze am Ernst-Bergeeest-Weg weg.

Weitere StadtRAD-Stationen wurden im Süden Harburgs bereits an der Triftstraße, im Göhlbachtal und an der Sklepios-Klinik eröffnet. Eine weitere ist am Strucksbarg geplant. cb