Neue Anlaufstelle: DRK eröffnet Lokales Gesundheitszentrum in Harburg

Harburg - Gesundheit in Deutschland kann kompliziert sein. Wohin muss ich gehen, an wen kann ich mich wenden, wie bekomme ich Termine, wer bezahlt das alles? Das Harburger DRK bietet jetzt im neu eröffneten Lokalen Gesundheitszentrum (LGZ) Antworten auf viele Fragen zum Gesundheits- und Sozialwesen. Zu Anfang gleich an drei Standorten im Harburger und im Süderelbe Raum.

Angeboten wird tatsächlich Unterstützung in Gesundheitsthemen und Sozialberatung - keine Behandlung. Dabei geht es um gesundheitliche und soziale Fragen. Unterstützung finden Ratsuchende bei offenen Fragen zum deutschen Gesundheits- und Sozialsystem. Auch Hilfestellung für das Ausfüllen von Formularen wird geboten.

Die Beratung kann kostenlos und ohne Termin in Anspruch genommen werden. Anfänglich vier Mal die Woche, jeweils von 9 bis 13 Uhr an drei Standorten in Harburg beziehungsweise im Süderelbe-Raum: montags und freitags in der Harburger City, Neue Str. 23, in den Räumen von KAMI e.V. Dienstags im DRK-Stadtteilzentrum in Neuwiedenthal, in der Galleria Rehrstieg und donnerstags im Phoenix Viertel, DRK-Beratungszentrum, Hohe Straße 4.

Teilweise kann auch eine Beratung in der Heimatsprache der Betroffenen erfolgen. Ermöglicht wird das unter anderem durch die Zusammenarbeit mit dem Harburger Verein KAMI e.V.

Einmal im Monat findet eine Pflegeberatung statt, inklusive der Unterstützung bei Anträgen für die Pflege. Ziel ist die schnelle Vermittlung der Ratsuchenden gerade beim Thema Pflege. Ein Punkt, der auch DRK-Vorstand Harald Halpick am Herzen liegt. „Einer der großen Vorteile unseres neuen LGZ ist die Zugehörigkeit zum DRK Hamburg-Harburg und damit der direkte Draht zur hier ansässigen Ambulanten- und Tagespflege. Das Knowhow bietet den Ratsuchenden einen rasanten Geschwindigkeitsvorteil auf dem Weg zur Pflege."

Zudem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit mehreren Harburger Allgemein- und Zahnärztlichen Praxen sowie mit diversen Beratungs- und Anlaufstellen in Harburg. So wird der direkte Verweis an die jeweils richtigen Stellen sichergestellt. Im Rahmen von weiteren Kooperationen, etwa mit der Verbraucherzentrale Hamburg, sind regelmäßige Vorträge geplant. Weitere Kooperationen sind in Vorbereitung.

Geleitet wird das neue Lokale Gesundheitszentrum von Katharina Kellermeier. Die studierte Gesundheitsmanagerin mit zusätzlichem Master im Studiengang Public Health leitete zuvor ein Gesundheitszentrum in Bremen. Der Wunsch der Harburgerin war es aber schon länger, direkt im eigenen Stadtteil zu helfen: "Ich möchte mit meiner Arbeit Menschen unterstützen und weiß, dass Gesundheitsförderung oft mit kleinen Veränderungen im Alltag beginnen kann.“

Zur Eröffnung der drei LGZ-Standorte hat Kellermeier kleine Kuchenfeste geplant. "Zu den normalen Beratungszeiten gibt es dann zur Begrüßung Kuchen, kleine Snacks, Kaffee und Tee und ausführliche Informationen rund um unser neues Gesundheitsangebot", sagt sie.

Eröffnungstermine sind Montag, der 6. Mai in der Neue Straße 23, am Dienstag, den 7. Mai im DRK-Stadtteilzentrum in Neuwiedenthal und schließlich am Donnerstag, 16. Mai im DRK-Beratungszentrum Harburg, Hohe Straße 4.