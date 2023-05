Neuer Anstrich für das Vordach der Seevepassage: Umleitung für Radfahrer

Harburg – Das Vordach an der Moorstraße erhält neuen Farbanstrich: Ab Mittwoch, 17. Mai, wird das Vordach in der Moorstraße vor dem Hausdurchgang zur Seevepassage farblich neugestaltet. Für die Zeit der Arbeiten wird der Fußverkehr temporär eingeschränkt und der Radverkehr umgeleitet. Zudem wurden an der Arbeitsstelle Halteverbotszonen bis Ende des Monats eingerichtet.

Während der Arbeiten zur farblichen Neugestaltung des Vordaches an der Moorstraße wird der Fußverkehr im direktem Objektbereich temporär eingeschränkt beziehungsweise sofern erforderlich, über kurze Umleitungswege geführt. Der Radverkehr wird über Hannoversche Straße, Wilstorfer Straße beziehungsweise Goldtschmidtstraße, Harburger Ring umgeleitet.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2023, sind aber stark witterungsabhängig. cb