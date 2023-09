Neuenfelde: Kaum Chance auf Erhalt der alten Werftkräne bei Sietas

Neuenfelde - Nach der Pleite der Werft Sietas verkauft der Insolvenzverwalter das Inventar. Auch die meisten der ehemals 13 Werftkräne sind bereits weg. Vier stehen dort noch. Die Grünen hatten gehofft, diese Kräne erhalten oder sogar bereits veräußerte Kräne zurückholen zu können.

Das Argument der Grünen: "Diese Krane sind für die Orte Neuenfelde und Cranz ortsprägend, da sie von weitem die Schiffbau-Historie des Ortes zeigen und erklären".

Doch daraus wird wohl nichts. Die Kräne gehören einer Leasingfirma, die bereits einige der Werftkräne nach Vietnam verkauft hat. Zwar wäre der Insolvenzverwalter bereit, die noch dort stehenden Kräne an Hamburg zu verkaufen. Allerdings ist bereits eine Versteigerung anberaumt, die nicht mehr abgesagt wird.

Das ist dem stadteigenen Unternehmen Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG), der das Werftgelände kaufen will, zu knapp. In einer Antwort auf einen entsprechenden Antrag der Grünen teilt die Fachbehörde mit, dass "sich der LIG im gegenwärtigen Verfahrensstand nicht in der Lage sieht, die gewünschten Kräne separat vom Grund und Boden zu erwerben". zv