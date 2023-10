Erstes DigiBarCamp: Harburger Lehrer vereinen digitales Know-how

Harburg - Lernen mal anders für Lehrer: In Harburg fand kürzlich das erste schulübergreifende Barcamp zu digitalen Möglichkeiten im Unterricht und bei der Organisation des Lehrkräftealltags statt. Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Kapellenweg, Marmstorf, In der Alten Forst und Rönneburg legten mit dem ersten Harburger DigiBarCamp 2023 den Grundstein für eine vielversprechende Kooperation.

Die gemeinsame Präsentation ihrer Lieblings-Tools und Ideen eröffnete neue Perspektiven und Möglichkeiten für alle Beteiligten. In den kleinen Workshops hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, die präsentierten Tools direkt zu testen und an ihre individuellen Unterrichtsbedürfnisse anzupassen. Dabei standen sie nicht nur als Lernende im Mittelpunkt, sondern wurden selbst zu Entdeckern und Experten.

„Es ist beeindruckend, wie einfach die richtigen Tools eingesetzt werden können und uns Zeit für andere Aufgaben im Unterricht lassen. Heute haben wir großartige Tipps erhalten, um unseren Unterrichtsalltag zu digitalisieren und gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern mehr Verantwortung zu übertragen“, sagt Carolin Klein, Abteilungsleiterin für Digitalisierung an der Schule Marmstorf.

Die positive Resonanz und der begeisterte Austausch während des DigiBarCamps unterstreichen die Bedeutung solcher Fortbildungsveranstaltungen für die Weiterentwicklung der Lehrpraxis. Die Zukunft verspricht noch mehr Möglichkeiten zur Vernetzung und zum gemeinsamen Lernen, und wir dürfen gespannt sein, was die Lehrkräfte von Harburg als Nächstes gemeinsam erreichen werden.

„Wir laden alle interessierten Kolleginnen und Kollegen aus Harburg herzlich ein, Teil von etwas Großem zu werden“, so Christopher Lührs, Abteilungsleiter für Digitalität und Digitalisierung an der Schule In der Alten Forst. „Durch Kooperation und voneinander Lernen sind wir in der Lage, unsere Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorzubereiten.“

Bevor es in die unterschiedlichen Workshops ging, konnten sich alle Teilnehmer einen Überblick über alle angebotenen Ideen und Tools auf dem "Marktplatz der Möglichkeiten" verschaffen. Anschließend vertieften sie ihr Wissen in den Workshops, indem sie Tools und digitale Möglichkeiten gezielt ausprobierten und für den eigenen Unterricht anpassten.

„Am liebsten hätte ich alle Workshops besucht, aber durch den Start habe ich viele Ideen kennengelernt. Ich habe einen eigenen gestaltet und konnte einen weiteren tollen Workshop besuchen.", erzählt Vanessa Wendt, Didaktische Leiterin an der Schule am Kapellenweg.

Die Teilnehmer waren begeistert von der Praxisnähe des Events und motiviert, das frisch erworbene Wissen unmittelbar in ihren Schulalltag zu integrieren. Das Erste Harburger DigiBarCamp fand nicht nur bei den Teilnehmern großen Anklang. Auch die Organisatorinnen waren erfreut über den erfolgreichen Start ihrer Zusammenarbeit und planen bereits eine Neuauflage.

Für weitere Informationen und Updates zu kommenden Veranstaltungen sowie die Aufnahme in den Verteiler des DigiBarCamps Harburgs schreiben Sie bitte eine E-Mail an christopher.luehrs@bsb.hamburg.de.