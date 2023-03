Neues von „Yes – We Swim“: Jetzt gibt es Schwimmkurse für Kinder und Familien

Harburg – Viele Jahre kämpfte der Verein „Yes -We Swim!“ für eine zusätzliche Schwimmhalle in Harburg. Mit Erfolg: Harburg wird wie berichtet eine neue Trainingsschwimmhalle im Freizeitbad MidSommerland Harburg bekommen.



Jetzt gibt es konkrete Neuigkeiten vom Verein, der sich ursprünglich den Kampf für eine Schwimmhalle auf die Fahnen geschrieben hatte: Das Team um Juliane und Boris Eisele wird Schwimmkurse organisieren und Schwimmlehrer ausbilden.

„Nachdem uns der Hamburger Senat den Bau einer Schwimmhalle in Harburg zugesagt hat, sind wir dazu übergegangen, unsere Vereinsarbeit umzustellen und Schwimmkurse für Kinder anzubieten, deren Familien schon Jahre auf einen Schwimmkurs warten und sich freuen, endlich sicheres Schwimmen zu erlernen“, sagt Initiatorin Julian Eisele, und fügt hinzu: „Außerdem holen wir auch jene mit ins Boot, denen aufgrund ihrer Herkunft „Wassergewöhnung“ und „sicheres Schwimmen“ absolut neu sind.“

Der Startschuss fällt am kommenden Sonnabend, 25. März, in der Neugrabener Schwimmhalle mit einem Kurs für Kinder aus der DRK-Wohnunterkunft am Röhricht. Bei dem 15-stündigen Kurs mit sechs bis acht Kindern stehen das Seepferdchen-Abzeichen sowie Überlebenstechniken im Wasser und die Kenntnis der Baderegeln stehen als feste Kompetenzen auf dem Plan.

Der zweite Kurs „Aufholen nach Corona – Familien mit langer Wartezeit und Teil des aktuellen Hamburger Bildungsprogramms“ ist auch gerade in Planung. Juliane Eisele: „Derzeit haben sich hierfür schon einige Familien gemeldet.“

Die neuen Angebote sind natürlich mit hohen Kosten verbunden. Beispielsweise kostet die Miete einer Schwimmbahn für eine Stunde mittlerweile 150 Euro. „Um unser neue Angebot umsetzen zu können, sind wir natürlich auch Spenden angewiesen“, sagt Juliane Eisele. Alle weiteren Infos, über das neue Angebot sowie die Möglichkeit zur Unterstützung gibt es auf der Homepage des Vereins mit einem Klick hier.