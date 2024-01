Nordische Gänse an der alten Süderelbe: Vogelbeobachtung mit dem NABU

Finkenwerder - Nordische Gänse an der alten Süderelbe: Die lassen sich bei der nächsten Führung des NABU Hamburg, Gruppe Süd hautnah beobachten. Im Naturschutzgebiet Finkenwerder Süderelbe/Westerweiden finden sich in den Wintermonaten zahlreiche Graugänse und Nonnengänse ein, so dass sich dort ein bedeutendes Rastgebiet etabliert hat. „Wir wollen nachschauen, wie dort in diesem Jahr aussieht“, so der NABU.

Die Führung findet am Sonnabend, 20. Januar statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Airbus-Aussichtsplattform am Neßtor 1, Neßdeich. (HVV-Bus 150, Haltestelle Westerweiden)

Wer ein Fernglas besitzt, sollte es mitbringen. Je nach Wetter könnte es auch matschig sein, also passendes Schuhwerk anziehen.

Anmeldungen sind mit einem Klick hier möglich.