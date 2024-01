Baubeginn im Göhlbachtal: Parkanlage wird rundum aufgewertet

Harburg - Die Parkanlage im Göhlbachtal ist neben dem Harburger Stadtpark das zweite große Naherholungsgebiet in Harburg. Vor allem bei gutem Wetter kommen die Menschen in Scharen in diesen Park. Es wird gespielt, gechillt und gegrillt.

Und diese „grüne Lunge“ in Citynähe wird aufgewertet: Bereits im Sommer 2021 wurden wie berichtet Ideen für die Umgestaltung und Aufwertung gesammelt, die nun umgesetzt werden. Unter anderem sollen ein neuer Aussichtspunkt mit Treppenanlage, eine Fitnessinsel, ein neuer Spielplatz und eine neue Brücke entstehen.

Ab Montag haben die Arbeiten für die Aufwertungsmaßnahmen im Göhlbachtal begonnen. Die Bauarbeiten im Göhlbachtal dauern voraussichtlich sechs Monate an. Hierfür wird es im Verlauf zu Teilsperrungen im Bereich der Parkanlage, sowie zu Halteverbotszonen im anliegenden Straßenraum kommen.

Gestartet wird mit der Uferwiederherstellung am Lohmühlengraben und einem Grünschnitt an den Gehölzen. Die weiteren Arbeiten, wie die Erneuerung des Kleinkinderspielplatzes und des Rondells am Hastedtplatz, die Anlage einer Fitnessinsel in der Nähe des Lohmühlenteichs neben dem großen Spielplatz, die Errichtung eines Aussichtspunktes mit einer Treppenanlage und Sitzmöglichkeiten sowie die Verbesserung der Eingänge zur Hundewiese erfolgen im weiteren Jahresverlauf.

Die vorhandenen Wege werden instandgesetzt und neue Wege angelegt, so dass unter Einbeziehung der Fußwege ein Rundweg um den Lohmühlenteich entsteht. Für das Verweilen werden Sitzbänke aufgestellt.

Die Maßnahmen sind ein Projekt der Integrierten Stadtteilentwicklung im RISE-Fördergebiert Harburger Innenstadt-Eißendorf-Ost. Zirka 300 Hinweise aus dem vorgeschalteten Beteiligungsverfahren sind in die Planungen zur Aufwertung eingeflossen. cb