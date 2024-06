Featured

Oldtimer-Treffen am Kiekeberg: Viele Raritäten ließen die Herzen höherschlagen

Ehestorf – Automobile Raritäten - auf Hochglanz poliert und dicht an dicht: Der beschauliche Ort Ehestorf vor den Toren Harburgs wurde am Sonntag zum Treffpunkt für Oldtimer-Freunde aus nah und fern. Das Oldtimer-Treffen am Kiekeberg lockte wieder einmal viele Fans und Fahrer an.

Zwischen den historischen Gebäuden der Heide- und Marschlandschaften begeistern rund 350 Personen- und Lastkraftwagen sowie Motorräder aus dem frühen 20. Jahrhundert bis zum Baujahr 1979 die vielen Besucher. Der Fokus lag dabei auf Fahrzeugen aus den 1950er bis 1970er Jahren.