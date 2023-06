Pflichttermin für Genießer: Auf dem Wochenmarkt gab es frisches Olivenöl

Harburg – Das war ein Pflichttermin für Genießer und Feinschmecker: Jakob Wenning war am Mittwoch auf dem Harburger Wochenmarkt, um frisch gepresstes Olivenöl der Sorte Olivastra Seggianese vom Monte Amiata in der Toskana auf dem Harburger Wochenmarkt zu verkaufen.

Das Besondere an diesem Termin: Die Wennings kommen mit ihren Spezialitäten aus eigener Produktion nur zwei Mal im Jahr auf den Harburger Markt. Einmal im Sommer und einmal im Winter. Dieses Mal war wieder Jakob Wenning in Harburg, während Vater Carl zunächst die Märkte in Bremen und Oldenburg besucht und dann weiter nach Finnland fährt.

Viele Fans decken sich an diesen beiden Tagen mit ihren Lieblingsprodukten ein. Außer dem Olivenöl gab es Wein, Olio al limone, Kräutersalz, Crema di Olive, Spaghetti Soße, Maronimehl und andere Gaumenfreuden.

„Die Qualität des Öls ist in diesem Jahr sehr gut, aber die Erntemenge fiel geringer aus“, sagte Jakob Wenning gegenüber harburg-aktuell und erklärt auch warum: „Schuld war die anhaltend große Hitze, gefolgt von einem schweren Hagelsturm, der gut ein Drittel der Ernte vernichtet hatte.“

Zu den Kunden, die sich mit dem frischen Öl eindeckten, gehörte auch der Online-Marketing-Experte Marc Levigion aus Harburg. „Diesen Termin lasse ich mir natürlich nicht entgehen“, sagte der 33-Jährige. cb