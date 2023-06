NDR Festival: Gratis-Konzert mit Michael Schulte und Marquess vorm Rathaus

Harburg – Am Sonnabend verwandelt sich der Harburger Rathausplatz in eine Open-Air-Bühne: NDR 90,3 und das Hamburg Journal bringen ein ganz besonderes Event nach Harburg: Am Sonnabend, 1. Juli, begrüßen die Moderatoren Nicole Steins und Ulf Ansorge Singer/Songwriter Michael Schulte und die Latino-Popband Marquess. Der Eintritt zum NDR Festival in Harburg ist frei. Das Programm startet um 17 Uhr.

Für den Aufbau der Bühne und die Auftritte am Sonnabend müssen rund um den Harburger Rathausplatz einige Straßen und Parkplätze gesperrt werden.

Eine unkomplizierte Anreise zum Veranstaltungsgelände ist mit Bus oder Bahn möglich. Die S-Bahn-Station „Harburg Rathaus“ befindet sich in unmittelbarer Nähe. Die S31 und die S3 fahren die Station jeweils im Zehn-Minuten-Takt an. Auch zahlreiche Buslinien machen hier Halt. Unter hvv.de kann der individuelle Fahrplan erstellt werden.

Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte, findet in direkter Nähe der Veranstaltungsfläche einen Stellplatz der Fahrrad-Garderobe. Dieser ist jederzeit zugänglich, immer sicher bewacht und vollständig versichert. Und das Beste: Die Unterstellung der Fahrräder ist kostenfrei.

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände wird Müll aus Plastik weitestgehend vermieden. Ein Pfandsystem gewährleistet die Wiederverwendung von Getränkebechern. Die Ausgabe von Trinkhalmen aus Plastik ist nicht genehmigt.

Damit zudem möglichst viele Menschen das Event besuchen können, wird direkt vor der Bühne ein eigener Bereich für Rollstuhlfahrer reserviert.

Auf dem Veranstaltungsgelände erwartet die Besucher außerdem der NDR-Treffpunkt. Hier werden die Ausbildungsberufe beim NDR vorgestellt und Fragen zu DAB+ beantwortet. Außerdem können Besucher mit Mitarbeitern des NDR direkt und auf Augenhöhe ins Gespräch kommen. Jede Art von Feedback ist willkommen, egal ob Lob oder Kritik.

Vor allem steht im Vordergrund: Was bewegt die Menschen in ihrer Stadt oder ihrem Stadtteil? In dem Dialog-Video-Mobil können die Menschen komplett selbstständig eine Videobotschaft für den NDR aufnehmen. Dies können Fragen, Anregungen oder auch Kritikpunkte am NDR sein. cb

Das Programm in der Übersicht:

17 Uhr | Start Bühnenprogramm mit Good Music Live

20.30 Uhr | Marquess

22 Uhr | Michael Schulte