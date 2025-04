Featured

Planspiel Börse 2024 der Sparkasse: Winsener Schulen räumen ab

Winsen - Sechs Podestplätze sind beim alljährlichen Planspiel Börse zu vergeben: drei in der Gesamtwertung und drei in der Nachhaltigkeitswertung. Bei der 42. Spielrunde des von der Sparkasse Harburg-Buxtehude angebotenen Börsen-Planspiels gingen allein fünf der sechs Podestplätze an Spielgruppen von Winsener Schulen.

Die Sieger der beiden Wertungen, die Spielgruppen „Buy One Get One Free“ und „F.F.“, kommen vom Luhe Gymnasium. Bei der Siegerehrung am Dienstagabend in der Sparkasse in Winsen durften sich die Gewinner über 1.600 Euro an Siegprämien freuen.

Am 28. Januar ging der Planspiel Börse-Wettbewerb zu Ende, an dem in diesem Jahr mit einem deutlichen Zuwachs über 113.000 Teilnehmer aus ganz Europa mitgemacht haben. Allein 3.000 Spielgruppen aus Niedersachsen hatten sich registriert, rund 450 Schüler von weiterführenden Schulen aus dem Landkreis Harburg, der Hansestadt Buxtehude und dem Bezirk Harburg waren beim Schüler-Wettbewerb der Sparkasse Harburg-Buxtehude dabei.

Sie nutzten die knapp viermonatige Spielzeit, um sich intensiv mit traditionellen und nachhaltigen Anlagestrategien auseinanderzusetzen. Dabei sammelten sie wertvolle Einblicke in die Funktionsweise der Börse und erweiterten ihr Wissen über die Finanzmärkte.

„Ich habe mich in dieser Zeit schon mehr mit dem politischen Geschehen beschäftigt. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Börse, zum Beispiel die Wahl in den USA“, berichtet Son Hoang, Schüler an der Johann-Peter-Eckermann-Realschule in Winsen. Die Wahl von Donald Trump habe die Tesla-Aktie gepusht. Gemeinsam mit Lea Reschke hat es Son Huang auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung geschafft. Neben Tesla setzten die jungen Anleger auf Rheinmetall, Nvidia und Amazon.

Sieger in der Gesamtwertung wurde die Spielgruppe „Buy One Get One Free“ mit Tomte Rinne und Jonas König. Die beiden Zwölftklässler vom Luhe Gymnasium steigerten ihren Depotwert um 25 Prozent auf 62.380 Euro. Platz 3 belegte die Spielgruppe „Knowledge“, ebenfalls vom Luhe Gymnasium.

Auch in der Nachhaltigkeitswertung gingen die ersten beiden Plätze ans Luhe Gymnasium. Die Spielgruppe „F.F.“ mit Fabian Donker und Felix Hermann konzentrierten sich auf nachhaltige Wertpapiere und gewann den Wettbewerb mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 1.893 Euro. „Wir haben zur Spielmitte entschieden, unsere Strategie zu ändern und auch nachhaltige Aktien zu setzen. Das hatte glücklicherweise Erfolg“, berichtet Fabian Donker. Auf Platz zwei landete die Spielgruppe „Insolvent“ gefolgt von der einzigen Spielgruppe, die nicht aus Winsen kommt, „Das harmonische Team“ vom Halepaghen-Gymnasium in Buxtehude.

Insgesamt durften sich die bestplatzierten Spielgruppen über ein Preisgeld von 1.800 Euro freuen. Die Siegerteams der Gesamt- und Nachhaltigkeitswertung erhielten jeweils 400 Euro, die Zweitplatzierten je 300 Euro und dir Dritten jeweils 200 Euro.