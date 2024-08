Featured

Die Neuland Lions vom HTB sind das erste Hamburger Cricket-Team aus Flüchtlingen

Harburg – Startschuss für ein bislang einzigartiges Sportprojekt in Hamburg: Beim Harburger TB hat die erste Cricket-Mannschaft, die ausschließlich aus Flüchtlingen besteht, ihren Spielbetrieb aufgenommen. Die „Neuland Lions“, ein Team aus Bewohnern der DRK-Erstaufnahme in Neuland, werden als offizielle Mannschaft des HTB den Spielbetrieb in der Hallen-Winterrunde auf der Jahnhöhe aufnehmen.

Gemeinsam mit dem Verband Cricket Hamburg, dem Hamburger Sportbund und dem DRK hat der HTB diese ganz besondere Kooperation auf die Beine gestellt. Bereits sei vielen Jahren wird beim HTB Cricket gespielt. 63 Mitglieder hatte die Abteilung bisher – 15 neue Mitglieder kamen nun dazu. Den ermäßigten Mitgliedsbeitrag zahlen die Sportler aus eigener Tasche.

Am Donnerstag bekamen die Sportler von Siegfried Franz, dem Präsidenten des Hamburger Cricket-Verbandes, eine komplette Cricket-Erstausstattung im Wert von 1000 Euro übergeben. Bisher wurde mit einer Leihausrüstung vom HTB trainiert.

„Der HTB versteht sich nicht nur als Sportanbieter, sondern fühlt sich maßgeblich mitverantwortlich einen Beitrag zu dem sozialen Miteinander im Stadtteil zu leisten. Integration durch Sport ist dabei eines der Themen dem sich der HTB widmet, denn neben all den guten Eigenschaften des Sporttreibens, zu denen alle Menschen einen Zugang bekommen sollten, verbindet der Sport Menschen auf besondere Weise“, sagte HTB-Geschäftsführer Torsten Schlage, und fügt hinzu: „Daher haben wir uns über die Initiative des Hamburger Cricket Verbands gefreut, für die Bewohner der DRK-Erstaufnahme Hamburg Neuland das Cricket Training zu organisieren.“

Cricket ist in Deutschland nahezu unbekannt, in vielen anderen Ländern ist der Sport aus England allerdings sogar beliebter als Fußball. Das trifft etwa auch auf Afghanistan zu. Mittlerweile hat sich dieses Projekt so weit entwickelt, dass regelmäßig 15 bis 20 Teilnehmer beim Training vom HTB-Trainer Suresh mitmachen.

Schon bald will das Team zeigen, was es kann: Die „Neuland Lions“ werden am Sonntag, 1. September, ihr erstes Turnier auf dem Platz des THCC Rot-Gelb e.V. spielen.