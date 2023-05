Richtfest am Kiefernberg: Grundschule bekommt endlich eine neue Mensa

Heimfeld -Seit 2011 wartet die Schule Kiefernberg in der Weusthoffstraße auf eine Schulmensa. Jetzt ist es bald soweit: In der vergangenen Woche wurde für das neue Gebäde Richtfest gefeiert.

Damit die Schulen mit der steigenden Hamburger Schülerzahl mitwachsen können, brauchen sie nicht nur Unterrichts- und Fachräume, sondern auch attraktive und zeitgemäße Ganztagsflächen. So auch die Grundschule am Kiefernberg in Heimfeld, die von einer Fünfzügigkeit auf 6,5 Züge aufgewachsen ist: Für rund sieben Millionen Euro erhält die Schule ein 1.364 Quadratmeter großes neues Mensagebäude.

Das zweigeschossige Gebäude ist rechteckig konzipiert und beinhaltet neben einer neuen Vitalküche auch zwei Musikfachräume, eine Bibliothek, zusätzliche Arbeitsräume sowie einen weiteren Koordinationsraum. Alle dem Besucherverkehr dienenden Teile des Gebäudes wie auch alle WC-Anlagen sind dabei barrierefrei erreichbar.

"Wir freuen uns sehr, dass der Bau der Schulmensa, auf die wir seit 2011 gewartet haben, endlich begonnen hat. Die neue Mensa wird den Schülern unserer Schule eine moderne und komfortable Umgebung bieten, in der sie ihre Mahlzeiten einnehmen können. Diese Mensa ist ein wichtiges Projekt für uns, da sie den Kindern eine gesündere Ernährung ermöglicht und gleichzeitig ein sozialer Treffpunkt für Schüler, Erzieher sowie und Lehrkräfte wird. Endlich wird die Vitalküche eine gute Auswahl an Speisen anbieten, die von einem erfahrenen Küchenteam frisch zubereitet werden - darauf können wir uns freuen. Wir sind zuversichtlich, dass die neue Schulmensa ein großer Erfolg sein wird, und freuen uns darauf, sie bald einweihen zu können“, sagte Schulleiterin Claudia Tusch.

Ursprünglich ist bereits 2011 mit den Planungen für das Mensagebäude begonnen worden. 2020 erfolgte eine umfassende Umplanung des Projektes. Baubeginn war Anfang 2023, die Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant. Der Neubau des Mensagebäudes ist eines von insgesamt drei Neubauten am Standort, mit denen auf das Schülerwachstum reagiert wird. Den Anfang machte ein Hamburger Klassenhaus mit 16 Klassenräumen, welches 2021 bezogen werden konnte. In den nächsten Jahren folgt zudem eine neue Zweifeldsporthalle. cb