Roboter, Flugsimulator und virtuelles Schweißen: 10 Jahre NachwuchsCampus

Harburg - Bei der zweiten Auflage des "NachwuchsCampus Experience Day" hatten rund 250 Schüler die Möglichkeit, sich mit Kooperationsunternehmen und Studierenden der Technischen Universität Hamburg auszutauschen. An 20 Ständen im Hauptgebäude standen am Freitag Mitmach-Aktivitäten und Mini-MINT-Experimente zum Lernen und Ausprobieren bereit, beispielsweise zu den Themen Flugsimulation, Robotertechnik und virtuelles Schweißen. Aber auch in Pflanzenölherstellung und bei der Prüfung von Schiffsmodellen in einem Wasserkanal konnten sich die Jugendlichen erproben. Mit dabei waren Unternehmen wie Hamburg Wasser, das Mercedes Werk Hamburg, Shell, Mankiewicz und Hobum Oleochemicals. Ehrengast der Veranstaltung war Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard.

Das Projekt "NachwuchsCampus" der TU Hamburg besteht seit 10 Jahren und möchte Jugendliche für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Das Zusammenbringen von Schule, Hochschule und Wirtschaft soll das Interesse an MINT-Ausbildungen und Studiengängen fördern und betont die Wichtigkeit der Ingenieurwissenschaften. Dafür entwickelt das Team des "NachwuchsCampus" Online-Angebote, Experimentierkisten und Projekte, die in Schulklassen insbesondere der Jahrgänge 8 bis 13 ausprobiert werden können. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Kooperationsmodell der TU Hamburg, des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden, der KinderForscher an der TU Hamburg und der Hamburger Behörde für Wirtschaft und Innovation.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: "Ich freue mich sehr, dass 10-jährige Bestehen des Nachwuchscampus zu feiern. Das Programm ist aktueller denn je - auch, um dem Thema Fachkräftemangel zu begegnen. Es ist ein wichtiger Schritt, um motivierten jungen Menschen die Chance zu geben, ihre Fähigkeiten und Interessen zu entfalten, sich auszuprobieren und erste Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. Der Nachwuchscampus trägt damit nicht nur zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, sondern auch zur Stärkung des Standorts Hamburg bei." cb