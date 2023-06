Harburg-Huus-Festival: Starpianist spielt kostenloses Konzert unter der Brücke

Harburg - Im Sommer ist Festival-Zeit. Auch am Harburg-Huus im Außenmühlenweg. Da wird am Freitag, 30. Juni ab 14 Uhr groß und berühmt aufgespielt. Alles zugunsten der DRK-Obdachlosen-Einrichtung. Vielfältige Konzerte von regionalen und internationalen Stars, Pasta von Promi-Köchin Cornelia Poletto und Autogrammstunde mit Serienstar Merve Cakir sollen die Besucher begeistern. Und zum Spenden animieren. Zudem gibt es interessante Podiumsdiskussionen mit hochkarätigen Gästen, darunter der deutsche Top-Manager Prof. Dr. Rüdiger Grube. Das Beste: der Eintritt für alle Besucher ist frei.

Wenn es um die DRK-Einrichtung für Obdachlose im Hamburger Süden geht, ist alles irgendwie außergewöhnlich. So dürfen Obdachlose hier – anders als in anderen Unterkünften - ihre Hunde mitbringen. Am Freitag aber wird es noch außergewöhnlicher. Mit einem Konzert des Grammy-nominierten Hamburger Konzertpianisten Sebastian Knauer. 10 Tage vor seinem Auftritt in der Elphi kommt er ab 19 Uhr samt Steinway-Flügel für ein etwa einstündiges Konzert unter die Autobahnbrücke am Harburg-Huus nahe der Außenmühle. Alles zugunsten der Obdachloseneinrichtung.

Das kontrastreiche Festival-Programm startet bereits ab 14 Uhr. Es gibt Auftritte diverser lokaler Bands, darunter Deutsch-Rockbands wie Elbkante oder Dr3ier. Dazu die Harburger Jungs von Helmet Head. Starten wird die Konzertreihe Axel Feige. Der ehemalige Teilnehmer und Zweitplatzierte des deutschen ESC-Vorentscheids 2017 ist Mitarbeiter des Harburg-Huus und weiterhin ein großartiger Musiker. Das zeigt er ab 14.30 Uhr mit seinem Solo-Blues-Auftritt.

Auch kulinarisch wird Großes geboten: Star-Köchin Cornelia Poletto wird Pasta und passende Getränke zugunsten des Harburg-Huus anbieten. Und die rollende DRK-Kantine lockt Besucher mit Bratwurst und Softdrinks.

Selbst Fernsehprominenz ist dabei. Merve Cakir, Star der ARD-Vorabend-Serie „Sturm der Liebe“ und Botschafterin des Harburg-Huus, wird eine Autogrammstunde für ihre Fans geben und ab 18 Uhr an einer der Podiumsdiskussionen teilnehmen. Darunter auch Ex-Bahnchef Prof. Dr. Rüdiger Grube. Er ist seit Gründung im Jahre 2018 Schirmherr des Harburg-Huus.



Für das Straßen-Festival wird der Außenmühlenweg komplett gesperrt. Das Festival wird gegen 22 Uhr enden. Der Eintritt ist frei. Alle Hamburger, Harburger, Nachbarn sind genauso willkommen wie Besucher aus dem Landkreis. cb