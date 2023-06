Rockig und Sonnig: Freitagabend wurde das Binnenhafenfest gestartet

Harburg – Das 21. Binnenhafenfest ist gestartet: Am Freitagabend gab es ein rockiges und vor allem sonniges Opening auf dem Kanalplatz. Am heutigen Sonnabend wird das Fest an Fahrt aufnehmen. Die maritime Bummelmeile wird aufgebaut. Noch bis Sonntag wird das maritime Familien-Event nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung am und auf dem Wasser gefeiert.

Unter dem Motto „Leinen los!“ präsentiert der Trägerverbund aus Kulturwerkstatt, Yachtclub Hansa, Museumshafen und HTB drei Tage lang ein prall gefülltes Programm an Land und auf dem Wasser. Und die Wetteraussichten sind bestens: Bei warmen Temperaturen um die 20 Grad lacht die meiste Zeit die Sonne vom Himmel.

Ein Highlight erwartet die Besucher am heutigen Fest-Sonnabend: Nach fünf Jahren Unterbrechung gibt es wieder einen Tag der offenen Tür bei der Wasserschutz-Polizei. Bis 17 Uhr kann man heute einen Blick hinter die Kulissen des WSPK3 werfen. Mit dabei sind auch die Polizeihunde, die Tauchergruppe und die maritime Einsatzeinheit. Ein Bootsshuttle ist eingerichtet.

Die Hafenfestmacher haben ein schönes Programm aus Musik, Kultur, Infos, Kinderprogramm, Open Ship, kostenlose Hafenrundfahrten und jede Menge Spaß für kleine und große Besucher vorbereitet.

Vereine begrüßen die Gäste mit ihrem Programm und vielfältigen Aktionen auf dem Kanalplatz West, dem „wilden Wäldchen“ und auf dem Lotsekai am gelben Museumskran. cb