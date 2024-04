Sammel-Aktionen für die Tafel: Harburger spendeten kistenweise Lebensmittel

Harburg – Gleich zwei erfolgreiche Spendenaktionen hat es am Sonnabend für die Harburger Tafel gegeben: Im Phoenix-Center und im Marktkauf-Center wurden Lebensmittel für die Harburger Tafel gesammelt.

Unter dem Motto "Ein Teil mehr” sammelten die Mitglieder des Ladies’ Circle Süderelbe bei den Kunden des Marktkauf-Center Harburg haltbare Lebensmittel, um bedürftige Menschen in der Region zu unterstützen.

Mit großem Engagement machten sich sechs Helferinnen der Organisation daran, Passanten anzusprechen und so haltbare Lebensmittel – wie Nudeln, Reis und Konserven - zu sammeln. Mit dabei war auch Wolfgang Naujoks von der Harburger Tafel, um die Ladies zu unterstützen. „Dank solcher Aktionen können wir weiteren Menschen in Not helfen, denn die Zahl der Bedürftigen steigt", sagte Naujoks.

Die Spendenbereitschaft der Gemeinschaft war überwältigend und viele Kunden brachten nach ihrem Einkauf die benötigten Waren zu den Helfern, so das Fazit der Ladies: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Unterstützung wir von den Kunden des Einkaufscenters erhalten haben", sagte Anna Thobaben, vom Ladies’ Circle Süderelbe. "Jeder Beitrag, ob groß oder klein, macht einen Unterschied im Leben derjenigen, die auf die Unterstützung der Tafel angewiesen sind."

Nachdem vier Stunden lang Spenden gesammelt wurden, war das Ergebnis beeindruckend. Knapp 20 Kisten mit umgerechnet 300 Kilo Lebensmitteln und einige Geldspenden in Höhe von 230 Euro standen bereit, um von der Tafel entgegengenommen zu werden. Dort wurden sie mit offenen Armen empfangen und an diejenigen verteilt, die sie am dringendsten benötigten.

Erfolgreich war auch die Aktion im Phoenix-Center: „Hier sind 15 Kisten mit Lebensmitteln und 1300 Euro Geldspenden zusammengekommen“, sagte Sabine Pena, Vorsitzende der Harburger Tafel gegenüber harburg-aktuell. Die beiden Aktionen waren ein voller Erfolg. cb

Wer Interesse hat weitere Lebensmittel zu spenden, erhält mit einem Klick hier weitere Informationen über die Harburger Tafel.