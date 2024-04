Hamburger Halbmarathon: Verkehrseinschränkungen durch Laufevent

Neugraben - Am Sonntag, 21. April, findet wieder der Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land statt. Das traditionsreiche Event der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) gehört seit Jahren zum festen Programm vieler Hobbyläufer. Die Strecke führt von der CU-Arena in Neugraben bis nach Neuenfelde und wieder zurück. Dadurch kommt es am 21. April vormittags zu einigen Verkehrseinschränkungen.

Nach dem Startschuss um 10 Uhr auf der Straße Am Johannisland vor dem BGZ Süderelbe führt die Laufstrecke über den Torfstecherweg, Neuwiedenthaler Straße, Francoper Straße, Hinterdeich, Hohenwischer Straße, Vierzigstücken und Hasselwerder Straße zum Wendepunkt kurz hinter dem Organistenweg. Die betroffenen Straßen werden von etwa 9.30 Uhr bis gegen 12.50 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt, Anwohnerverkehr bleibt möglich.

Der betroffene Abschnitt der Neuwiedenthaler Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung Francoper Straße wird einseitig in Fahrtrichtung Bahnhof Neugraben gesperrt. Für Anwohner des Neubaugebietes Vogelkamp besteht die Möglichkeit, das Gebiet über die Neugrabener Allee (Kreisverkehr), Königswiesen/Ackerweg oder Am Aschenland/Geutensweg zu verlassen und zu erreichen.

Es wird darum gebeten, den Veranstaltungsbereich mit dem Auto zu meiden beziehungsweise das eigene Fahrzeug vor Beginn aus dem betroffenen Bereich herauszufahren. Die HNT steht für Fragen unter leichtathletik@hntonline.de gerne zur Verfügung. cb