Scheeßeler Kehre: Grundschüler sammeln 2.700 Euro für Erdbebenopfer

Langenbeck - Eine Spendenshow der besonderen Art veranstalteten die Schüler der DRK-Ganztagesbetreuung in der Grundschule Scheeßeler Kehre: Mit ihren Liedern, darunter dem uraufgeführten Song „Ihr seid nicht allein“, sammelten sie Spenden zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Heraus kam ein Spendenbetrag von 2.700 Euro.

Anlässlich der Spenden-Aktion sang der GBS-Kinderchor das extra für die Erdbebenhilfe komponierte Lied „Ihr seid nicht allein“. Der soll nach den aktuellen Ferien in Hamburg auch auf CD gebracht werden. Schließlich konnte mit dem Vorgänger-Song „Wir wollen Frieden“ zugunsten des Weltfriedens ein kleiner YouTube- und Verkaufs-Erfolg erzielt werden. Auch jetzt ist ein begleitendes Video geplant.

Auf die Idee zur Spendenshow kamen die Kinder und das Kollegium gemeinsam. Denn gerade in dem Quartier rund um die Scheeßeler Kehre sind viele Familien zumindest indirekt betroffen. Kirsten Pollkehn, Bereichsleiterin Schule, Jugend und Familie beim DRK Harburg und eine der Initiatorinnen der Spendenshow, erklärt: „Aktuell sind 327 Kinder an unserer Schule, davon sind 42 Kinder türkischer Herkunft und 37 Kinder haben syrische Wurzeln.“ Und erzählt: „Die Kinder waren betroffen von dem, was sie hörten und im Fernsehen sahen. Und sie wollten unbedingt selbst etwas tun.“ Gelohnt hat es sich jetzt schon. Das Geld kommt direkt der DRK-Erdbebenhilfe-Türkei-Syrien zugute. cb