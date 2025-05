Featured

Schoppen & Spenden: 150 Gäste beim Jazzfrühschoppen der Familie Mönke

Harburg – Nach fünf Jahren Pause war es endlich wieder so weit: Unter dem Motto „Schoppen & Spenden“ lud die Familie Mönke der Paletten-Service Hamburg Gruppe zum 25. Jazzfrühschoppen in den Harburger Binnenhafen ein.

Der traditionsreiche Frühschoppen, der von 1996 bis 2019 jährlich stattfand und coronabedingt unterbrochen werden musste, feierte damit sein großes Jubiläum. Und wie immer stand dabei nicht nur der Musikgenuss im Vordergrund, sondern vor allem der karitative Gedanke.

In entspannter Atmosphäre, mit guter Musik, Snacks, Getränken und vielen persönlichen Gesprächen wurde auf dem Firmen-Gelände im Binnenhafen gefeiert. Die befreundete Channel Jazz Gang spielte erneut ohne Gage für den guten Zweck, und zahlreiche Firmen aus dem Hamburger Süden unterstützten das Fest durch Spenden für das leibliche Wohl.

Die geladenen Gäste entrichteten für Speisen und Getränke einen freiwilligen Beitrag - und dieser zeigte große Wirkung: Über 3.000 Euro konnten gesammelt werden - die höchste Summe, die je bei einem Jazzfrühschoppen zusammenkam. Und das mit nur rund 150 Gästen, während in früheren Jahren teilweise über 250 Personen teilgenommen hatten.

„Nach der langen Pause ist es uns eine besondere Freude, diesen Jubiläums-Jazzfrühschoppen endlich wieder durchführen zu können", so Ingo Mönke, Vorstandsvorsitzender der Paletten-Service Hamburg AG, der gemeinsam mit seinen Brüdern Heiko und Guido sowie der ganzen Familie, die von den Eltern Horst und Brigitte Mönke ins Leben gerufene Tradition fortsetzt.

Der gesamte Erlös wird verwendet, um dort zu helfen, wo Unterstützung in Harburg dringend gebraucht wird - bei sozialen Projekten, karitativen Einrichtungen und Familien in Not.