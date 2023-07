Sechs Tage volles Programm: Morgen beginnt der Sommer im Park

Harburg – Nur noch wenige Stunden, dann ist es endlich so weit: Am morgigen Dienstag, 25. Juli, beginnt das Harburger Kulturfestival „Sommer im Park“. Dann starten sechs Tage volles Programm an der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark mit mehr als 50 Acts.

Das Festival beginnt morgen um 13.30 Uhr mit einem bunt gemischten Programm aus Sport, Theater und Comedy. Auf dem Programm stehen unter anderem Theaterworkshop, Parksport, Kommissar Pferd und Theater im Park. Ab 18 Uhr stehen die Comedians Jasmin Kettana, Marvin Spencer und Andrés Crump auf der Bühne.

Bis Sonntag, 30. Juli, gibt es jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Kunst Kultur. Da der „Sommer im Park“ 2023 erstmals in den Sommerferien stattfindet, entwickelten die Veranstalter ein buntes Ferienprogramm für die ganze Familie.

Am Sonnabend, 29. Juli, erwartet die Besucher am Abend ein ganz besonderes Highlight: Um 20 Uhr treten „Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys“ auf. Die Tickets kosten 28,50 Euro.

Am Sonntag findet vormittags die 46. Harburger Sportlerehrung der Jugendlichen und Erwachsenen statt. Anschließend feiert Harburg Vielfalt. Von 12 bis 16 Uhr gibt es ein kostenloses Programm auf der Bühne und auf der benachbarten Wiese unter den Eichen. (cb)

Weitere Infos zum Programm und die Eintrittskarten bekommt man mit einem Klick hier!