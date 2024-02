Seltener Anblick: Nach viel Wind und Regen zeigte sich endlich die Sonne

Harburg – Am Montag-Nachmittag gab es einen seltenen Anblick am Himmel: In Harburg Stadt und Land lugte die Sonne zwischen den Wolken hindurch. Nachdem es gefühlt fast das ganze Wochenende windig und regnerisch war, beruhigte sich das Wetter am Montag.

Allerdings ist auf unserem Foto ein anderes Problem der starken Niederschläge in den letzten Wochen sichtbar: Teilweise kann der Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen und es bilden sich große Pfützen auf Wiesen und Äckern aber auch in tiefen gelegenen Waldgebieten.

Am heutigen Dienstag macht der Regen erst einmal längere Pausen und es ist bei drei Grad meistens stark bewölkt. Ab und zu zeigt sich auch heute die Sonne am Himmel. Von Frühling ist allerdings noch keine Spur: es bleibt die nächsten Tage wechselhaft bei Temperaturen im einstelligen Bereich.