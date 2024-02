Kampf gegen den Müll: Endlich gibt's am Waldparkplatz Appelbüttel einen Mülleimer

Appelbüttel – Endlich gibt es am Waldparkplatz in Appelbüttel einen Mülleimer: Die Hamburger Stadtreinigung hat vor einigen Tagen einen ihrer roten Papierkörbe am Eißendorfer Waldweg, Ecke Vahrendorfer Stadtweg- einer wichtigen Verbindung zwischen zwei beliebten Waldgebieten in Hamburg und Niedersachsen - aufgestellt.

Der Mülleimer befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Waldparkplatz, der nicht nur von Ausflüglern und Wanderern genutzt wird. Oft machen auch Handwerker, Pendler und Außendienstmitarbeiter hier eine Pause. Der Abfall blieb dabei oft auf dem Parkplatz liegen.

Ende vergangenen Jahres haben sich die Kinder aus dem Waldkindergarten am Vahrendorfer Stadtweg an das Bezirksamt Harburg und dessen Leiterin Sophie Fredenhagen gewandt. Ihr Vorschlag: Papierkörbe in den Waldflächen aufzustellen, um eine Vermüllung des Waldes zu verhindern.

„Dieser Wunsch wurde an uns weitergetragen und wir haben beschlossen, probehalber zwei Papierkörbe aufzustellen“, sagte Andree Möller, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg auf Anfrage von harburg-aktuell.



„Den ursprünglichen Wunsch, in den Waldflächen Papierkörbe aufzustellen, konnten wir aus logistischen Gründen und wegen der fehlenden Reinigungsverpflichtung der SRH auf diesen Flächen nicht erfüllen“, sagte Möller und fügt hinzu: „Wir haben aber einen Papierkorb am Eißendorfer Waldweg und einen weiteren an der Buskehre Appenbütteler Weg/Bremer Straße aufgestellt.“

Die Kinder und die Wald-Kita haben die Aktivität und den Vorschlag natürlich sehr freudig entgegengenommen, so Möller. Außerdem wurde in Anerkennung des Engagemants der Kita-Kinder ein Mülleimer mit einem Kindgerechten Spruch genommen: "Piep, piep, piep - ich ha den Abfall lieb."

Wie geht es weiter? Möller: „Wir werden nun die Nutzung der beiden neuen Papierkörbe bis in den Sommer beobachten. Dabei schauen wir auch, ob der Papierkorb am Parkplatz nicht ein Anziehungspunkt für wilde Müllablagerungen wird. Wir hoffen natürlich auf ein positives Ergebnis.“ cb