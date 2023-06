Shoppingsonntag: Viele Highlights und Einweihung Herbert-Wehner-Platz

Harburg - Am Sonntag, 2. Juli, ist es so weit: Das nächste Sonntagsevent mit Ladenöffnung findet in Harburg statt. Das Motto der Veranstaltung zum Thema Inklusion und Integration lautet „Harburg ist bunt!“ Und das wird in der gesamten City groß gefeiert. Die Hauptattraktion ist die Bühne auf dem neuen Herbert-und-Greta-Wehner-Platz, der an diesem Tag feierlich eröffnet wird.

Unter dem vom Senat vorgegebenen Thema „Inklusion und Integration“ wird die Harburger Innenstadt zu einem Ort, an dem man die Vielfalt des Bezirkes hautnah miterleben kann. Angesichts der alltäglichen Herausforderungen, mit denen viele Menschen konfrontiert werden, wird hier ein Bewusstsein für diese wichtigen Themen geschaffen.

Die farbenfrohe Veranstaltung ist ein Fest für alle Generationen, Kulturen und Altersgruppen. Auf der Bühne auf dem Herbert-und-Greta-Wehner-Platz, der an diesem Tag feierlich eröffnet wird, treten viele Künstler der Genre Tanz, Gesang und Theater auf. In Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt

Harburg, der steg Hamburg, den Centern und Fachmärkten und zahlreichen Akteuren kann eine Vielzahl von Angeboten für Groß und Klein realisiert werden. Natürlich kommt auch das Sommer-Shopping nicht zu kurz - alle Center, Fachmärkte und zahlreiche Einzelhändler der Einkaufsstraßen haben geöffnet.

Die Hauptattraktion der Veranstaltung findet auf dem neu gestalteten Herbert-und-Greta-Wehner Platz statt. Das Programm beginnt um 13 Uhr mit der feierlichen Eröffnung des Platzes. Zu den Rednern gehören unter anderem die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Karen Pein, und Verkehrssenator Dr. Anjes Tjarks.

Das Eröffnungsprogramm wird durch Choreographien und Gesangseinlagen des Kulturpalastes Rieckhoffstraße abgerundet.

Im Anschluss findet die Premiere des Kindertheaterstückes „Kommissar Pferd“ statt, welches präventiv auf spielerische Art und Weise auf das Verhalten in Gefahrensituationen aufmerksam macht. Das Gospeltrio „Afro Gospel“ sorgt für gute Stimmung im Publikum und die Tanzgruppen „Kantuta“ sowie „Folclore Latino“ verbreiten in ihren bunten Kostümen die Lebensfreude Südamerikas. Den Abschluss des Tages bildet der Harburger Rapper „Lyriquent“ mit seinen Songs, die er sowohl auf Deutsch als auch auf Spanisch performt.

Begleitet wird das Bühnenprogramm von Moderator Sven van der Maer und zwei Gebärdendolmetscherinnen.

Ein weiteres Highlight: Der neue Eiswagen des Harburg Marketing, der am 2. Juli das erste Mal zum Einsatz kommt. Hier wird leckeres FIPS-Eis, das aus hochwertigen Rohstoffen und wenig Zucker hergestellt wird, verteilt.

Einen besonderen Programmpunkt bietet das Archäologische Museum Hamburg mit der Mit-Mach-Werkstatt auf dem Harburger Rathausplatz. Hier können die Besucher selbst Hand anlegen und in die Welt der Archäologie eintauchen.

Im Phoenix-Center erwartet sportbegeisterte Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit einem Rollstuhlparcours und einer Basketball-Einwurf-Challenge, die von den BG Baskets und den Veolia Towers Hamburg präsentiert werden.

Im Marktkauf-Center können die jungen Besucher beim Hula-Hoop Wettbewerb attraktive Preise gewinnen. cb