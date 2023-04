Sonne, Wärme, Blütenzauber: Super-Wochenende sorgte überall für gute Laune

Harburg – Endlich sommerliche Temperaturen und blauer Himmel: Das Wetter am Wochenende sorgte bei den Menschen in Harburg Stadt und Land für gute Laune. Egal, ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, im Garten oder im Park: Es machte einfach Spaß draußen zu sein.

Auf den Selbstpflück-Feldern in Ehestorf zeigt sich der Frühling jetzt wieder von seiner bunten Seite: Tausende bunter Tulpen blühen jetzt wieder am Ehestorfer Weg, Ecke Appelbütteler Straße und vor dem Wildpark.

Zwei Veranstaltungen vor den Toren Harburgs lockten am Wochenende sehr viele Menschen an: Der Pflanzenmarkt am Kiekeberg und das Frühlingsfest im Wildpark waren sehr gut besucht, sorgten aber auch für viele Autos.

In den nächsten Tagen macht der Frühling erstmal eine Pause und es wird nicht mehr so warm. Außerdem kann es zeitweise regnen. Die Temperaturen bleiben unter der 10-Grad-Marke. cb