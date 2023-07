Spendenaktion im Phoenix-Center bringt 1.000 Euro für die Rolli-Sportler des HSV

Harburg - Das hat doch gut geklappt. Zum verkaufsoffenen Sonntag hatten sich das Phoenix-Center und Lotto Hamburg eine gemeinsame Aktion ausgedacht. Unter fachkundiger Anleitung der BG Baskets Hamburg, dem Rollstuhl- Basketballteam des Hamburger SV, konnten die Besucher des Centers am Wochenende ihr Können beim Körbewerfen aus dem Rollstuhl nach Bewältigung eines Parcours unter Beweis stellen.

"Durch einen Perspektivwechsel möchten wir auch die Menschen motivieren, Barrieren abzubauen und zugleich sich für Sport und Bewegung zu begeistern", sagt Center-Manager Sergei Vadiaev zu der Aktion.

Der Clou: Jeder Treffer wurde von den Initiatoren in eine Spende umgewandelt. So konnten am Ende Center-Manager Sergei Vadiaev und Elena Blankenburg von Lotto Hamburg einen Scheck über 1.000 Euro an HSV-Geschäftsführer Kumar Tschana übergeben.

In dem Verein sind mehr als 100 Rollstuhlfahrer als Sportler aktiv, die neben Basketball auch Wheelsoccer und Handbiken teilweise als Leistungssportler betreiben. zv