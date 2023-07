Shopping-Sonntag lockte über 40.000 Besucher in die Harburger City

Harburg – Harburg zeigte sich am Sonntag in Shoppinglaune: Bei mildem Sommerwetter strömten nach Schätzung der Veranstalter mehr als 40.000 Besucher aus Harburg Stadt und Land in die Harburger City. Die zweite Großveranstaltung mit Sonntagsöffnung stand unter dem vom Senat vorgegebenen Thema „Inklusion und Integration“.

Dreh- und Angelpunkt war die Bühne am umgestalteten Herbert-Wehner-Platz, der im Rahmen der Veranstaltung eingeweiht wurde. Auf der Bühne sorgten unter anderem das Gospeltrio „Afro Gospel“, die Tanzgruppen „Kantuta“ und „Folclore Latino“ sowie der Harburger Rapper „Lyriquent“ für Stimmung. Ständig umlagert war auch der neue Eiswagen vom Harburg Marketing: 500 Gratis-Eis wurden an Kinder und Erwachsene verteilt.

In der frisch renovierten Harburg Info in der Hölertwiete, die an diesem Tag eröffnet wurde, tobte Stadtmaler Ralf Schwinge sich aus und präsentierte seine Bilder im Rahmen einer kleinen Ausstellung. Ab sofort können die Bilder exklusiv in der Harburg Info bestaunt und erstanden werden.

Zufriedene Gesichter gab es auch im Phoenix-Center: „Der verkaufsoffene Sonntag verlief sehr erfolgreich. Die Umsätze und die Frequenzen waren sehr gut an diesem Sonntag“, sagte Centermanagerin Henrike Lorenz gegenüber harburg-aktuell.

Soziale Integration und Sportförderung werden auch im Phoenix-Center großgeschrieben: Auf der Lotto-Aktionsfläche im Erdgeschoss können Rollstuhlfahrer beim Körbewerfen Ihr Geschick zeigen. Loenz: „Gemeinsames Ziel ist es, 1.000 Treffer in zwei Tagen zu erreichen. Alle Körbe werden in Euro umgewandelt und dem Rollstuhl-Basketballteam BG Baskets übergeben.“ cb