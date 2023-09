Play the piano: Neun Klaviere stehen in Harburg ab Morgen zum Spielen bereit

Harburg – Gelungenes „Kick Off“ für „Play The piano!“: Neun Klaviere – eines mehr als zunächst geplant - wurden am heutigen Freitag in der Harburger City und im Binnenhafen aufgestellt und stehen offiziell ab Sonnabendmorgen für Jedermann – egal ob Laie oder Profi – zum Spielen bereit. Vielerorts waren bereits heute Klavierklänge zu hören, denn viele Menschen, die die Klaviere entdeckten, griffen sofort in die Tasten.

Die meisten Klaviere sind bereits von Künstlern bunt bemalt worden. Harburgs Stadtmaler Ralf Schwinge wird das Piano am Museumsplatz morgen früh kunstvoll gestalten.

„Es hat heute alles wunderbar funktioniert und wir freuen uns, dass die Harburger City mit „play the piano!“ eine neue Attraktion bekommt, die Hamburg weit einzigartig ist, spielerisch die City und den Binnenhafen miteinander verbindet und schon vor Projektstart Strahlkraft bis nach St. Pauli hat“, sagte Citymanagerin Antonia Marmon Freitag gegenüber harburg-aktuell.

Die Klaviere wurden in der Harburger City und im Binnenhafen platziert: Im Marktkauf-Center, Gloriatunnel (Kulturwohnzimmer), auf dem Harburger Rathausplatz, dem Museumsplatz, vor der Dreifaltigkeitskirche, auf dem Kanalplatz, dem Lotsestieg und auf dem Gelände der Technischen Universität Hamburg. Neu dazugekommen ist ein Klavier bei der Fischhalle von Werner Pfeifer.

Die genauen Standorte sind auf der Piano-Map abgebildet, die in Form von Blumensamentütchen gedruckt und in der Harburg Info (Hölertwiete 6) sowie an 50 weiteren Standorten in ganz Hamburg verteilt werden.

Doch das ist noch nicht alles. Die Klaviere werden von verschiedenen Künstlern kreativ gestaltet, darunter Bernd Muss, Bona Berlin, das Habibi Atelier, das Kulturwohnzimmer, Maria Schmuck, Marshal Arts und Ralf Schwinge.

Zusätzlich wird im Rahmen von „play the piano!“ in der Freiraumgalerie "Walls Can Dance" ein neues Fassadenkunstwerk entstehen.

Im Zusammenhang mit dem Projekt sind weitere Aktionen geplant und (Musik-) Schulen und Kindergärten werden eingeladen, sich zu beteiligen und beispielsweise ihren Musikunterricht oder Wandertag ins Freie und ans Klavier zu verlegen. Zudem wird "play the piano!" in den "Family Day" am 24. September integriert.

Am finalen Tag des Projekts sind alle aufgerufen, die Klaviere ein letztes Mal auszuprobieren und darauf zu spielen. An diesem Tag wird auch der ukrainische Musiker Garri Setian ein Konzert auf dem Harburger Rathausplatz geben. Nach Abschluss des Projekts werden die Klaviere einem künstlerischen Projekt zugeführt.

Schon vor Projektstart ist das Interesse an den bunten Klavieren so groß, dass ein weiteres Klavier gestaltet wird, welches vom 20. bis 23. im Rahmen des ReeperbahnFestivals auf St. Pauli zu sehen sein wird.

"play the piano!" wird vom Harburg Marketing e.V. in Zusammenarbeit mit dem Urban Art Institute Hamburg e.V. veranstaltet und gefördert durch das Bezirksamt Harburg, die Hamburger Sparkasse, die SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft und die Stiftung WissensART. cb