Erhaltet das Appelbütteler Tal: Verein feiert sein 30-jähriges Bestehen

Appelbüttel – Das Appelbütteler Tal ist eine der landschaftlich schönsten Ecken in Harburg: Grüne Wiesen, grasende Rinder und schattige Wälder prägen diese Hügellandschaft. Damit das auch in Zukunft so bleibt, setzt sich der Verein „Erhaltet das Appelbütteler Tal e. V.“, dafür ein, dass Appelbütteler Tal in Marmstorf in seiner aktuellen Form zu erhalten und verantwortungsvoll zu nutzen.

Der Verein feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Und das wird am Sonntag, 10. September, gefeiert. Die Jubiläums-Veranstaltung findet im Appelbütteler Tal, Ecke Schafshagenberg / Appelbütteler Weg, dem Ort der Ackerfete statt.

„Von 10 bis 16 Uhr statt und wir werden Kaffee, Kuchen, Würstchen und Erfrischungsgetränke gegen eine kleine Spende bieten. Interessierte haben auch die Möglichkeit, sich über unseren Verein zu informieren und mit dem Vorstand in den Austausch zu kommen“, sagt Vorstandsmitglied Christian Mente.

Seit den 1980/90er Jahren gab es wiederholt Bestrebungen, das Appelbütteler Tal zu bebauen. Mente: „Als Verein haben wir uns in den letzten 30 Jahren erfolgreich gegen diese Vorhaben gewehrt, um den Wert des Appelbütteler Tals zu schützen.“ cb