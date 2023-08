Steigung entschärft: Wegemarkierer verbessert beliebten Wanderweg

Harburg – Der Wanderweg von Appelbüttel zum Kiekeberg ist nicht nur bei den Harburger Wanderfreunden sehr beliebt. Allerdings hatte es der Weg in sich: An einer Stelle im Eißendorfer Forst ging es steil bergab – eine „kitzlige“ Angelegenheit, so Helga Weise von den Wanderfreunden Hamburg.

Doch nun gibt es Entwarnung: Der Wegemarkierer der Wanderfreunde Hamburg, Erich Svensson, hat jetzt den Weg im Eißendorfer Forst entschärft. „Wo es vorher recht steil abwärts ging, hat Erich Svensson eine angenehmere Lösung gefunden und sie mit den typischen gelben Pfeilen markiert“, sagt Helga Weise.

„Die Pfeile des Wanderverbands Norddeutschland haften besonders gut auf Buchen“, sagt der Wilstorfer Ehrenamtliche. „Bemerkenswert am Pfeil ist die Einkerbung hinten, so dass kein Zweifel über die gemeinte Richtung auftreten kann.“

Die Wegemarkierung im Großraum Hamburg wird koordiniert vom Wanderverband Norddeutschland, dem Dachverband. So können Einzelwanderer problemlos auf den markierten Wegen in der Natur unterwegs sein. cb