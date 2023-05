Neue Trinkwasserleitung: Vollsperrung der Straße Vor den Hallonen in Maschen

Maschen - In Maschen wird die Straße „Vor den Hallonen“ voll gesperrt. Der Wasserbeschaffungsverband (WBV) verlegt dort eine neue Trinkwasserleitung. Die Sperrung beginnt in der Woche ab Montag, 22. Mai, und wird voraussichtlich bis Anfang August dieses Jahres bestehen bleiben.

Für die Anlieger sowie für Friedhofsbesucher wird es auch während der Bauarbeiten die Möglichkeit geben, ihr Ziel zu erreichen. Die Zufahrt erfolgt dann in Abhängigkeit vom Baufortschritt entweder über die Horster Landstraße oder von östlicher Seite über den Hastedtweg.

Die Straße „Vor den Hallonen“ wurde in den letzten Wochen verstärkt auch als nicht ausgeschilderte Umleitungsstrecke genutzt, um die Sperrung aufgrund des Kreiselneubaus im Bereich Horster Landstraße / Unner de Bult zu umgehen. Dies führte zu großen Schäden an den Banketten neben der schmalen Fahrbahn und brachte insbesondere Zweiradfahrer bei Begegnungsverkehr in gefährliche Situationen.

Auch vor diesem Hintergrund hat sich die Gemeinde dafür entschieden, die Arbeiten vom WBV zum jetzigen Zeitpunkt durchführen zu lassen. Die Gemeinde bittet eindringlich darum, die offizielle Umleitung über die Straße „Alter Postweg“ zu nutzen. cb