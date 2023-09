Streichelzoo vor Ort: 40 Tagesgäste sind begeistert von DRK-Aktion

Harburg - Alpakas, Hängebauchschweine, Ziege, Esel, Pony und jede Menge Kleintiere: Wenn zwei Powerfrauen eine „tierisch“ gute Idee haben, dann sind knapp 40 Tagesgäste begeistert: Karoline Michelakakis und Marzena Schröder, Leiterinnen der DRK-Tagespflegen Hamm und Billstedt, hatten für einen Tag den „Mobilen Zoo” vom Filmtierland Sickte zu Besuch – und die Senioren genossen es, die Klein- und Großtiere um sich zu haben.

Auch die DRK-Tagespflegen in Billstedt und Hamm gehören zum DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V., der überwiegend südlich der Elbe zahlreiche Angebote und Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren, Kinder und Familien verantwortet.

In der Gartenanlage der Tagespflege Hamm an der Marienthaler Straße wuselten Esel, Pony, Alpaka, Schaf, Ziege und sogar zwei Hängebauchschweine friedlich durcheinander. Gackernde Hühner schritten im abgesteckten Kleingehege an schnatternden Enten vorbei und weder Meerschweinchen noch Kaninchen ließen sich beim Herumflitzen über den Rasen von der Gans stören.

Der „Streichelzoo vor Ort“ war für die Tagesgäste ein Highlight. Und er rief bei den Senioren viele Erinnerungen wach. Der eine berichtete über Kindertage auf dem Bauernhof, ein anderer Gast erzählte Anekdoten über die geliebten Haustiere der Kinder. „Die Begeisterung war allen anzusehen. Voller Freude standen unsere Gäste am Gehege und haben mit Vergnügen die Tiere immer wieder berührt und mit kleingeschnittenem Obst und Gemüse gefüttert“, berichtet Karoline Michelakakis, Leiterin der DRK-Tagespflege Hamm.

Nach dem Mittagessen und einer Pause für alle gingen die Streichelrunden weiter, bei bestem Sommerwetter gab es zum Abschluss Eis und ein dickes Dankeschön an die Organisatorinnen. „Jede und jeder war in Hochstimmung, das war sehr schön zu beobachten“, ergänzt Marzena Schröder, Leiterin der Tagespflege Billstedt, die mit ihren Gästen dank des DRK-Fahrdienstes zu diesem Ausflug starten konnte.

Kontakt: DRK-Tagespflegestätte Hamm, Marienthaler Straße 102, Tel. 040 20 06 55 0, Mail: tph@drk-pflege.hamburg, DRK-Tagespflegestätte Billstedt, Möllner Landstr. 154, Tel. 040 78 89 37 71, tpb@drk-pflege.hamburg