Family Day: Shopping-Sonntag mit vielen Aktionen für die ganze Familie

Harburg – Der dritte Shopping-Sonntag in Harburg wird ein Fest für die ganze Familie: Der "Family Day" in der Harburger City am 24. September verspricht von 13 bis 18 Uhr ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein zu werden.

Die Einkaufszentren, Fachmärkte und zahlreiche Einzelhändler öffnen ihre Türen und bieten eine Vielzahl von Aktivitäten, die diesen Tag zu einem Höhepunkt für die ganze Familie machen. „Packt Eure Familien ein und genießt einen bunten, vielfältigen Erlebnissonntag bei uns in Harburg. Shopping, Genuss, Musik und die Familie stehen im Fokus. Wir freuen uns auf zahlreiche glückliche Gesichter“, sagt Antonia Marmon, Geschäftsführerin des Harburg Marketing e.V.

Ein besonderes Highlight des Tages ist das Projekt "play the piano!", das zwischen dem 9. und 24. September stattfindet und nahtlos in den "Family Day" integriert ist. Die Aktivitäten in der City führen entlang der Route, an der die Klaviere platziert sind. Diese Route erstreckt sich von der Lüneburger Straße über die Einkaufszentren bis zum Binnenhafen.

Begleitet von zwei Musiknoten-Walking Acts, die auf die Klaviere hinweisen, können Besucher um 14 Uhr am Kulturkran und um 16 Uhr auf dem Harburger Rathausplatz den talentierten ukrainischen Musiker Garri Setyan bei Klavierkonzerten erleben.

Aber das ist noch nicht alles, was Harburg zu bieten hat: Auf dem Harburger Rathausplatz erwartet die jüngsten Besucher buntes Kinderschminken und der talentierte Stadtmaler Ralf Schwinge wird ein Gemeinschaftsbild mit allen Interessierten gestalten. Zudem werden der Margaretenhort und IN VIA ihre Aktionsstände präsentieren.

Für technik- und innovationsbegeisterte Gäste gibt es eine Roboterpräsentation der Technischen Universität Hamburg. Mitten auf dem Platz wird eine Tanzfläche aufgebaut, auf der das Tanzhaus Hesse und die Tanzgruppe Folclore Latino mit beeindruckenden Vorführungen begeistern werden.

Die Aktivitäten erstrecken sich sogar bis in den Binnenhafen, wo neben dem Klavierkonzert am Kulturkran im Zwergperten-Store ein spannendes Kinderprogramm geplant ist.

Im Phoenix Center dreht sich alles um die Mathematik. Interaktiv und kreativ ermöglicht die Ausstellung „MatheMagie“ Besucher aller Altersklassen den Umgang mit mathematischen Phänomenen und erläutert ihnen die Mathematik im Alltag.

Die 43 Exponate sind sechs verschiedenen mathematischen Themeninseln zugeordnet, die gleichermaßen zum Spielen, Denken und Forschen anregen. So wird beispielsweise gezeigt, dass Mathematik uns nicht nur in der Schule, sondern auch beim Bahnfahren, Musikhören oder vielen anderen alltäglichen Aktivitäten begegnet.

Die Harburg Arcaden planen eine Bastelaktion im Habibi Atelier mit dem Künstler Sly. Außerdem wird dort von dem Verein für Suchtkrankenberatung ein Fahrsimulator zum Simulieren von Alkoholfahrten aufgestellt. Im Marktkauf-Center finden ein Hula-Hoop Wettbewerb, Kinderschminken und eine Ballonmodellage statt. cb