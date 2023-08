Summertime Music: Benefiz-Event der Lions für das Kennedy-Haus

Harburg – Das wird ein unterhaltsamer Abend für den guten Zweck: Der Lions-Club Hamburg-Harburger Berge veranstaltet am Sonnabend, 19. August, sein Event Summertime Music in der Helms-Lounge am Museumsplatz in Harburg.

Die Karten sind im Vorverkauf in der Harburg Info Harburg Marketing in der Hölertwiete 6 erhältlich. Die Harburg-Info ist montags bis freitags vom 10 bis 16 Uhr geöffnet. Beginn ist um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Der Erlös kommt dem Kinderzentrum Kennedy Haus im Phoenix-Viertel zugute.

Gleich zwei bekannte Bands werden auf der Bühne stehen: Die „Homefield Stompers“ spielen Dixieland, Swing und Blues. Die „Appeltowns“ präsentieren den Gästen einen Mix aus Boogie-Woogie-Fiddle-Skiffle-Rock. Die Helms-Lounge verwöhnt die Gäste mit herzhaftem vom Grill und aus der Küche.

„Die Summertime Musik wurde bis zur Auflösung des Lions Clubs Süderelbe im Heimfelder Privat-hotel Lindtner durchgeführt. Da ein Musiker und federführender Organisator dieser Veranstaltung schon viele Jahre Mitglied in unserem Club ist, wollen wir diese Veranstaltung in kleinem Rahmen fortführen“, sagt Wolfgang Bräuniger vom Lions-Club Hamburg Harburger Berge gegenüber harburg-aktuell. cb