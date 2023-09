Denkmaltag: Rathausführungen und Barkassenfahrten waren die Renner

Harburg – Denkmäler und Sonnenschein: Am Wochenende fanden die Tage des Denkmals statt. Und auch in Harburg Stadt und Land öffneten viele Denkmäler ihre Pforten für die Besucher. Das Angebot reichte vom Rathausfest am Freitag über Führungen durch den Stadtpark bis hin zu einem Programm des Museumshafens am Gelben Kran mit Live-Musik aus dem Eisenbahnwaggon.

Zwei Angebote waren allerdings die unangefochtenen Highlights des Harburger Denkmaltags: Bereits am Freitag gab es zwei Führungen durch das historische Rathaus. Die beiden professionellen Rundgänge mit Fabian Pleiser führten unter anderem in den Großen Sitzungssaal mit seinen historischen Buntglasfenstern, in das repräsentative Treppenhaus und unter das Dach, wo sich seit dem Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg an Stelle des Wappens das Uhrwerk der Turmuhr befindet.

Ausgebucht waren auch die „Barkassenfahrt wie vor 100 Jahren“ des Museumshafens Harburg. Mit der Barkasse „Buenos Aires“ (Foto oben) gab es den ganzen Sonntag über einen Pendelverkehr zwischen Hamburg Am Nikolai-Fleet und dem Kanalplatz im Harburger Binnenhafen. Die meisten der sechs Touren - drei Mal in jede Richtung – fanden bereits im Vorverkauf ihre Teilnehmer. cb