Schule Marmstorf: Erweitertes Angebot an Kursen für begabte Schüler

Marmstorf - Die Schule Marmstorf startet mit einem breiten Angebot an Kursen für begabte Schüler ins neue Schuljahr: In diesem Schuljahr wird parallel zum Regelunterricht ein breites Angebot an begabungsfördernden Kursen am Vor- und Nachmittag etabliert.

Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf ein zusätzliches Unterrichtsangebot für die besonders leistungsstarken Schüler. „In Marmstorf wird Begabungsförderung als Mittel der Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwertstärkung verstanden“, betont die Lehrerin Kirsten Vogel.

Dank Unterstützung der Schulbehörde und der Förderung der Stiftung Bildung, die sich mit einer Chancenpatenschaft beteiligt, ließ sich die Lichtwark-Kunstschule für die Durchführung eines Projektjahres an der Schule Marmstorf gewinnen.

Unter dem Motto „Kunst macht Mut“ werden Kinder mit besonderen kreativen Kompetenzen gefördert und gewinnen „ganz nebenbei“ an Selbstwert und Konzentrationsvermögen. Die Künstlerin Antje Flotho arbeitet einmal wöchentlich zwei Stunden mit einer Gruppe von Kindern des 3. und 4. Schuljahres. Die Werke der kleinen Künstler werden am Schuljahresende in einer großen Ausstellung der Schulöffentlichkeit präsentiert.

Gemeinsam mit den Elbkindern, dem Träger der Ganztagsbetreuung, soll das Kursangebot zur Begabungsförderung stetig weiter ausgebaut werden. Dafür werden noch Ehrenamtliche und Honorarkräfte gesucht, die selbst über besondere Interessen und Hobbys verfügen, und diese gerne an Kinder weitergeben möchten. cb