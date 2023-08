Tag des offenen Denkmals: Kostenlose Führungen durch das Harburger Rathaus

Harburg – Am zweiten September Wochenende findet wieder der Tag des offenen Denkmals statt Auch in Harburg Stadt und Land statt werden an diesen Tagen Denkmäler ihre Pforten öffnen.

Ein besonderes Event findet im Harburger Rathaus statt: Anlässlich des Tages des offenen Denkmals bietet Harburg Interessierten am Vormittag des 8. Septembers zwei Führungen durch das historische Harburger Rathaus an. Erfahrungsgemäß sind diese Führungen immer schnell ausgebucht.

Der Rundgang führt in den Großen Sitzungssaal mit historischen Buntglasfenstern, in das repräsentative Treppenhaus und unter das Dach, wo sich seit dem Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg an Stelle des Wappens das Uhrwerk der Turmuhr befindet.

Das Harburger Rathaus wurde 1892 nach Entwürfen des Architekten Christoph Hehl im Stil der flämischen Renaissance fertig gestellt. Das Stadthaus von 1830 am Sand war für die Verwaltungsaufgaben Harburgs zu klein geworden. Das Rathaus besitzt eine prachtvolle Fassade, die sich in einen vorspringenden Mitteltrakt und zwei kleinere Seitenrisalite gliedert.

Die professionellen kostenlosen Führungen durch Fabian Pleiser finden am 8. September um 9.30 Uhr und 12 Uhr statt und dauern zirka 90 Minuten. Da die Plätze begrenzt sind wird um Anmeldung per Mail unter veranstaltungen@harburg.hamburg.de oder telefonisch unter 42871-2100 gebeten. cb