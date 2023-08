Schul-Start vom Eißendorf Airport: Jungfernflug für 130 Erstklässler

Harburg – Das ist ein neuer Rekord: Für 17.900 Erstklässler in Hamburg – 700 mehr als vor einem Jahr - hat am heutigen Dienstag das große Abenteuer begonnen. Mit großen Schultüten und noch mehr Aufregung erlebten sie auch an den Harburger Grundschulen wie in Marmstorf oder Eißendorf ihren ersten Schultag.

An der Schule in der Alten Forst starteten heute Morgen mehr als 130 Abc-Schützen in sechs ersten Klassen in die Schulzeit. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie hoben beim Jungfernflug der Idaforce 1 vom Eißendorf International Airport abheben. Als Pilot sorgte Schulleiter Andreas Wiedemann alias „Horst“ für gute Unterhaltung der jungen und alten Besucher in der Sporthalle.

Das war heute der besondere Rahmen der Einschulungsfeier 2023 an einer der größten Grundschulen Hamburgs in Eißendorf. Schulleitung, Hausmeister und das Kollegium haben in den Ferien nicht nur den Flughafen und die Idaforce 1 gebaut, sondern sich auch viele fröhliche und bunte Überraschungen für die neuen Schüler überlegt. So hat jedes Kind schon im Vorfeld einen Boarding-Pass erhalten, mit dem es den Zugang zur 1.Klasse erhält: Schließlich müssen Eltern und Verwandte hinter ihnen Platz nehmen.

Groß war auch die Zahl der neuen Vorschüler in Eißendorf: Fünf Vorschulklassen gibt es an der Alten Forst in diesem Jahr.

Bei der Einschulung an der Schule Marmstorf wurden in diesem Schuljahr 167 Schulanfänger willkommen, die sich auf fünf 1. Klassen und drei Vorschulklassen verteilen.

Die Erstklässler und Vorschulkinder werden Dienstag und Mittwoch mit ihren Familien bei einer fröhlichen Feier in der Schulaula begrüßt.

Nach dem Singen des Marmstorfer Schulliedes, einer Theateraufführung der Viertklässler und den Grußworten des Schulleiters Martin Nölkenbockhoff zogen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen und Erzieherinnen zur ersten Unterrichtsstunde in die Klassenräume.

Auf die Schulanfänger warten viele Neuerungen in Marmstorf: Das Schulgelände wächst weiter. Es entstehen neue, moderne Fachräume und eine zweite Turnhalle mit einer neuen Mensa. Der Grundstein für neue Außenspielflächen und einen Schulgarten sind gelegt und besonders stolz ist die Schulgemeinschaft auch auf die Etablierung eines Kursprogramms zur Förderung besonders begabter Schüler. cb