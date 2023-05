Technische Probleme: Freibad Neu Wulmstorf eröffnet später

Neu Wulmstorf - Ein defektes Relais in einem Schaltschrank ist der Grund, warum das Freibad Neu Wulmstorf nicht am 19. Mai eröffnen kann. Dabei hatten die Verantwortlichen bis zuletzt gehofft, dass man doch noch wie geplant in die Saison starten kann.

Schon bei den bereits im März begonnenen Vorbereitungen der Freibadsaison hatte das Bäderteam immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen, die unter anderem durch lange Lieferzeiten für Ersatzteile zu betrieblichen Verzögerungen führten. Trotz der Widrigkeiten blieb das Team zuversichtlich, das Freibad zum angekündigten Termin am 19. Mai eröffnen zu können.

Durch kurzfristig neu aufgetretene technische Probleme ist laut Verwaltung der Eröffnungstermin nicht zu halten. Das defekte Relais der automatischen Chlorung und defekte Pneumatikventile zur Steuerung von Filterklappen müssen ersetzt werden.

Aufgrund der Inbetriebnahme der einzelnen technischen Bestandteile der inzwischen in die Jahre gekommenen Anlage, der nur Schritt für Schritt erfolgen kann, seien solche technischen Probleme nicht vorab zu erkennen gewesen. Zudem hätten auch hier lange Lieferzeiten eine schnelle Reparatur verhindert.

Die Eröffnung der Freibadsaison ist nun für Anfang Juni geplant. Außerdem haben sich die Eintrittspreise in diesem Jahr erhöht. Die letzte Preiserhöhung erfolgte vor mehr als zwölf Jahren. Gestiegene Energiekosten und die Inflation haben eine Preisanpassung nun notwendig gemacht, teilte die Gemeinde mit. wg