Temperaturen bis 30 Grad: Mitten im September ist der Sommer zurück

Harburg – Mitten im September wird es noch einmal richtig heiß: Die Menschen in Harburg Stadt und Land können sich derzeit über einen herrlichen Spätsommer mit echter Sommerhitze freuen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad, die am heutigen Mittwoch sogar geknackt werden sollen.

Kurze Hosen, Sonnencreme, Badehose – all das kann jetzt wieder aus dem Schrank geholt werden, denn der Spätsommer bleibt auch die nächsten Tage so schön: Zumindest bis kommenden Dienstag präsentiert sich das Wetter von seiner schönsten Seite, mit viel Sonne am wolkenlosen Himmel. cb