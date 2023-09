Schnell noch einmal planschen - Becken vom Wasserspielplatz wird bald geleert

Wilstorf - Jetzt aber fix noch einmal in den schönen Harburger Stadtpark an der Außenmühle und den Kids eine Abkühlung gönnen. Denn das Wasserbecken auf dem Wasserspielplatz am Zündschnurweg ist nur noch ein paar Tage gefüllt.

Am kommenden Montag, den 11. September, wird das Becken geleert werden - trotz der sommerlichen Temperaturen, die auch noch dann herrschen dürften. "Der Betrieb des Wasserbeckens wird aufgrund der bevorstehenden kälteren Jahreszeit eingestellt. Hierfür wird das Becken geleert und winterfest gemacht", heißt es vom Bezirksamt.

Ganz auf die Planscherei müsse Kinder trotzdem nicht verzichten. Die Spielpumpe auf dem Kletterturm und die Wasserhüpfer bleiben bis Anfang Oktober in Betrieb. Auch andere Wasserspieleinrichtungen auf den anderen Kinderspielplätzen im Bezirk Harburg bleiben bis dahin nutzbar. zv