TUHH: Weltweit größte Pilotanlage für Herstellung von Bioaerogelen eingeweiht

Harburg - Eingeweiht: An der TUHH wurde die weltweit größte Pilotanlage für die Herstellung von Bioaerogelen aufgebaut. Aerogele wurden ursprünglich in der Raumfahrt eingesetzt. Inzwischen werden sie als Wärmedämmstoffe für Industrieanlagen und Gebäude genutzt, kommen aber auch als Katalysator- und Wirkstoffträger zum Einsatz.

Die offizielle Inbetriebnahme der Anlage erfolgte anlässlich eines Treffens des Clusters „Beitrag der Aerogele zur Energieeffizienz-Erhöhung in der Industrie“, an dem auch Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und des Projektträger Jülich (PtJ) teilgenommen haben.

Mit Hilfe der neuen Anlage sollen in Kooperation zwischen Industrie und Forschung neue Technologien zur Produktion von Aerogelen entwickelt werden. Außerdem sollen die Betriebsdaten der Anlage ausgewertet werden, um an diesem Beispiel den Energieverbrauch und die Produktionskosten in anderen neuen Produktionsanlagen reduzieren und optimieren zu können.

Nach ersten Schätzungen von Projektleiter und Verfahrensexperte Alberto Bueno verbraucht die neuentwickelte Pilotanlage beispielsweise bis zu 20-mal weniger Ethanol im Vergleich zum aktuellen Produktionsstandard – so werden die Rückgewinnungskosten von Ethanol erheblich minimiert, was die Gesamtkosten für die Produktion von Aerogelen reduziert und die Nachhaltigkeit deutlich verbessert. cb