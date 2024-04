Ehre für Dierk Eisenschmidt: „Kuchenbaum“ für den Konditormeister gepflanzt

Harburg – Eine gelungene Überraschung für Harburgs langjährigen Bezirkshandwerksmeister Dierk Eisenschmidt hat es am heutigen Mittwoch am Elbcampus gegeben: Für den Konditormeister hat das Bezirksamt Harburg gut sichtbar am Eingangsbereich des Weiterbildungs-Zentrums einen „Kuchenbaum“ gepflanzt. Dieser wurde heute samt dazugehöriger Plakette Harburgs Baumkuchen-Legende feierlich gewidmet.

Die Überraschung war Dierk Eisenschmidt, der vor fast genau 60 Jahren seine erste Konditorei in der Bremer Straße eröffnete, anzusehen: Unter einem Vorwand hatte ihn seine Tochter Johanna Eisenschmidt „entführt“ und ist dann mit ihm zum Elbcampus gefahren.

Dort warteten neben Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen, auch Birgit Winkel und Claudia Hilgenhof von der Hamburger Handwerkskammer, Elbcampus-Chefin Bärbel Wenckstern, Tobias Bergmann von der Wirtschaftsförderung des Bezirksamts sowie weitere Weggefährten auf die Hauptperson.

Dierk Eisenschmidt war von 2003 bis 2013 Bezirkshandwerksmeister. Anschließend war er noch weitere Jahre als Stellvertreter im Amt. „Mit diesem jahrelangen ehrenamtlichen Engagement haben sie das Handwerk in Harburg geprägt“, sagte Sophie Fredenhagen. „So viel Leidenschaft, Kreativität und Hingabe für das Konditor-Handwerk im Bezirk muss geehrt werden“, betonte Fredenhagen.

Passend zu seiner großen Passion, dem Baumkuchen, wurde nicht irgendein Baum, sondern ein Kuchenbaum gepflanzt. Sein Herbstlaub duftet herrlich nach Zimt und Karamell - und lässt die Vorfreude auf den berühmten Baumkuchen von Dierk Eisenschmidt wieder größer werden, der zur Weihnachtszeit wieder in der Harburg Info verkauft wird.