Tunnel-Kunstwerk für den Vogelkamp: Künstler „1010“ gewinnt Wettbewerb

Neugraben - Derzeit entsteht im westlichen Bereich der S-Bahnstation Neugraben eine neue Personenunterführung, die als zusätzlicher Bahnhofszugang und neue Quartiersachse zwischen dem Neubauquartier Vogelkamp Neugraben und dem bestehenden Zentrum Neugrabens dient. Der künstlerische Wettbewerb zur Gestaltung des Tunnels wurde nach erfolgreicher Bürgerbeteiligung von einer Jury entschieden.

Insgesamt hatten sich fünf Künstler um die farbliche Gestaltung der Unterführung im Vogelkamp Neugraben beworben. Durchgesetzt hat sich der Hamburger Street Art Künstler 1010, gesprochen „TenTen". Er ist in den vergangenen Jahren zu einem international gefragten Künstler avanciert, bekannt durch seine Gemälde von Löchern und Portalen an Häusern und Wänden.

Mirko Reisser, Graffiti-Künstler, Kurator und Experte für Urban-Art: „Wir haben es uns mit unserer Entscheidung nicht leicht gemacht. Am Ende hat sich mit '1010' ein weltweit erfolgreicher Künstler aus Hamburg durchgesetzt. Sein Ansatz bietet einen idealen Bezug zu diesem Ort als modernes Portal in die Unterführung. Die Passanten werden durch seine künstlerische Gestaltung auf eine Reise in eine neue Dimension geschickt."

Mit der Umsetzung des Gestaltungsentwurfs des Künstlers 1010 entsteht ein optisch einzigartiges Bahnhofsportal, welches ein verbindendes Element zwischen dem alten Stadtteil Neugraben und dem neuem Quartier Neugraben Vogelkamp bildet, begründet die Jury ihre Entscheidung. Der ausgewählte Entwurf wird im gesamten Tunnelbereich von 1010 persönlich vor Ort realisiert.

Der Hamburger Künstler, der weltweit seine Werke umsetzt, erreicht durch seinen speziellen künstlerischen Stil eine faszinierende räumliche Tiefenwirkung, die den Betrachtern ein besonderes optisches Erlebnis und vielfältige Interpretationsspielräume bietet. Der Gestaltungsentwurf überzeugt darüber hinaus durch seine durchweg positive Ausstrahlung und wird nach seiner Ausführung eine weit über den Stadtteil hinauswirkende

Strahlkraft entwickeln und das Zugangsbauwerk zur S-Bahn zu einer echten Attraktion machen, so die Juroren.

Über die fünf unterschiedlichen Entwürfe konnten Bürger in einem öffentlichen Stadtteil-Voting mitentscheiden. Insgesamt haben 505 Personen vom Kindes- bis Seniorenalter abgestimmt. Das Ergebnis floss mit zwei Stimmen

in die Juryentscheidung mit ein. Der ausgewählte Entwurf hat 170 Stimmen im Bürgervoting erhalten. Das Sieger-Kunstwerk von 1010 wird 2024 nach der baulichen Fertigstellung der Personenunterführung umgesetzt. Insgesamt werden mehr als 500 Quadratmeter gestaltet. cb