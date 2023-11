Laternenfest an der Alten Forst: Licht- und Feuerwerkspektakel begeistert 2500 Besucher

Eißendorf - Licht- und Feuerwerkspektakel an der Alten Forst: Das traditionelle Laternenfest an der Grundschule in der Alten Forst lockte am Mittwochabend mehr als 2500 Besucher an. Bereits zum 14. Mal wurde das Spektakel für die rund 700 Schüler und ihre Familien organisiert.

Neben vielen Laternen und roter Illumination der Gebäude organisierten zwei bekannte Harburger besondere Highlights: Borhen „Bo“ Azzouz von Sub-Events und Oliver Graetzer von Feuerwerk-Harburg sorgten für zusätzliche Begeisterung.

Das Team von Sub-Events zauberte eine stimmungsvolle und musikalisch unterlegte Licht- und Feuershow und Feuerwerk-Harburg erleuchtete den Abendhimmel mit einem bunten Feuerwerk.

Auf das Spektakel eingestimmt wurden die Teilnehmer mit dem festlichen Laternenumzug durch Eißendorf. Besonders für die Viertklässler eine aufregende Sache, denn sie durften mit ihren Fackeln am Ende des Umzugs laufen. Begleitet wurde der bunte Umzug durch mehrere Spielmannszüge.

Das nächste große Event an der Alten Forst steht bereits in einigen Wochen auf dem Programm: Am Sonnabend, 25. November, findet von 12 bis 16 Uhr das Kinderbuchfest statt.

