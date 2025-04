Featured

Unser Wald im Süden Hamburgs: Neue Infotafeln in der Revierförsterei Eißendorf

Eißendorf – An zwei Standorten in Harburg finden Waldbesucher ab sofort wichtige Informationen für ihren Waldbesuch: In der Revierförsterei Eißendorf wurden an zwei Standorten neue Waldinformationstafeln aufgestellt.

Am Waldparkplatz „Elf Buchen“ und an der Revierförsterei im Vahrendorfer Stadtweg stehen jetzt je drei Informationstafeln mit dem Titel Unser Wald im Süden Hamburg. Insgesamt investierte das Bezirksamt 4000 Euro in die neuen Hinweistafeln.

Am Donnerstag wurden die neuen Infotafeln von Revierförster Arne Schulz und Emily Hüttenrauch, stellvertretende Pressesprecherin des Bezirksamts Harburg, vorgestellt.

Auf den Tafeln finden sich verschiedene QR-Codes mit Tourenvorschlägen und interessanten Informationen rund um den Hamburger Wald. Sie laden dazu ein, den Wald beim nächsten Spaziergang vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu sehen oder zu hören.

Für die nahende Setz- und Brutzeit weist das Bezirksamt nochmal dringend auf die ganzjährige Leinenpflicht im ganzen Hamburger Wald hin.

Bei der Vorstellung der Tafeln am Waldrand neben dem Kindergarten fanden sich nicht nur einige Interessierte ein. Mit dabei war auch ein Team des Hamburg Journals. Donnerstag um 19.30 Uhr gab es die Begrüßung „Guten Abend Hamburg“ und die Wetteraussichten direkt vom Standort der Infotafeln.